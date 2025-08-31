Усі розділи
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 17:01
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
Зеленський і Залужний, фото ОП

Рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вищий, ніж до президента Володимира Зеленського, однак на президентських виборах за Зеленського проголосували б близько 35% опитаних, за Залужного – близько 25%.

Джерело: дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" за 21-23 серпня 2025 року

Деталі: Рівень довіри до Валерія Залужного становить 74%, Володимиру Зеленському довіряють 68%, Кирилу Буданову – 59%.

При цьому у разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримав би Зеленський (35,2% серед усіх опитаних), на другому місці Залужний (25,3%).

 

Як видно з графіка, з липня 2025 року рейтинг Зеленського зріс із 30,7% до 35,2%, Залужного – з 24,8% до 25,3%.

 

На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (23,7%), друге місце займав би умовний Блок Зеленського (19,7%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7,4%), умовні Партія Буданова (6,4%) і Партія Азов (5,9%).

Порівняно з липнем, рейтинг Блоку Зеленського зріс із 14,3% до 19,7%, Партії Залужного – із 21,8% до 23,7%.

 

Довідково: Опитування проводилося 21-23 серпня 2025 року методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).

Що передувало: Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним з 22 по 27 липня, найбільше громадян України на найближчих президентських виборах проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, але на парламентських – за гіпотетичну "партію Залужного".

