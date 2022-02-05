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У Перу розбився літак з туристами, семеро загиблих

Субота, 5 лютого 2022, 03:47
У Перу розбився літак з туристами, семеро загиблих
фото: americanpost

П'ятеро туристів і двоє членів екіпажу загинули в п'ятницю під час падіння літака в Перу.

Джерело: AFP із посиланням на міністерство транспорту Перу

Деталі: Авіакатастрофа трапилася під час польоту для огляду ліній Наска.

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Одномоторний літак Cessna 207, що належить туристичній компанії Aerosantos, впав невдовзі після зльоту з невеликого аеропорту Марії Райхе в Наска.

На борту літака перебувало троє туристів з Нідерландів і двоє – з Чилі, а також двоє членів екіпажу. У результаті авіакатастрофи не вижив ніхто.

За попередніми даними, після падіння літак вибухнув і спалахнув.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Десятки літаків вилітають з аеродрому Марія Райхе і перевозять туристів – переважно іноземців – над лініями Наска, які об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Теми: авіакатастрофи
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