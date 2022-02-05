Під час пожежі в київській 5-поверхівці загинув чоловік

Ввечері 4 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа, в якій загинула людина.

Джерело: ГУ ДСНС України у м.Києві у facebook

Дослівно: "Під час пожежі у квартирі загинула людина та 1 особа постраждала, евакуйовано 8 мешканців будинку".

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"4 лютого о 22:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Електриків… у Подільському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося у квартирі на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку".

Деталі: Рятувальники евакуювали 8 мешканців із суміжних квартир та із квартир вище розташованих поверхів.

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У ході гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, виявили тіло людини. Також постраждав чоловік, якого передали бригаді швидкої допомоги.

О 23:30 вогнеборці локалізували пожежу на площі 40 кв. м та о 23:47 – ліквідували.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.