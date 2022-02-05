Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під час пожежі в київській 5-поверхівці загинув чоловік

Субота, 5 лютого 2022, 05:30
Під час пожежі в київській 5-поверхівці загинув чоловік
фото: ДСНС

Ввечері 4 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа, в якій загинула людина.

Джерело: ГУ ДСНС України у м.Києві у facebook

Дослівно: "Під час пожежі у квартирі загинула людина та 1 особа постраждала, евакуйовано 8 мешканців будинку".

Реклама:

"4 лютого о 22:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Електриків… у Подільському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося у квартирі на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку".

Деталі: Рятувальники евакуювали 8 мешканців із суміжних квартир та із квартир вище розташованих поверхів.

ВІДЕО ДНЯ

У ході гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, виявили тіло людини. Також постраждав чоловік, якого передали бригаді швидкої допомоги.

О 23:30 вогнеборці локалізували пожежу на площі 40 кв. м та о 23:47 – ліквідували.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Українська правда
Теми: Київпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: