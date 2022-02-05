Перший змагальний день Олімпіади-2022 розпочнеться 5 лютого. Протягом суботи будуть розіграні 6 комплектів нагород.

Джерело: Суспільне

Деталі: Змагання у перший повноцінний день Олімпійських ігор у Пекіні триватимуть триватимуть до четвертої години дня за Києвом. За цей час на різні турніри у Пекіні вийдуть 12 українців.

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Трансляції першого змагального дня за участю Українців можна подивитися на сайті "Суспільне Спорт".

Розклад трансляцій Олімпіади на суботу

Трансляція №1

ВІДЕО ДНЯ

04:30 - 06:30. Сноубординг: слоупстайл, кваліфікація

09:30 - 11:00. Лижні перегоні, жінки, скіатлон

11:00 - 13:00. Біатлон, змішана естафета

13:00 - 14:30. Санний спорт, перша спроба

15:00 - 16:30. Санний спорт, друга спроба

Трансляція №2

08:30 - 10:00. Стрибки з трампліна, чоловіки: кваліфікація

10:30 - 12:00. Ковзанярство, жінки 3000м

12:30 - 14:00. Стрибки з трампліна, жінки, фінал

14:30 - 16:00. Шорттрек, змішана естафета

Трансляція №3

06:00 - 08:00. Хокей, жінки, Канада - Фінляндія (інтершум)

12:00 - 15:00. Фристайл: могул, чоловіки, фінал

15:00 - 17:00. Хокей, жінки: США - ОКР (інтершум)

Трансляція №4 (UA: Перший)

06:00 - 07:00. Сноубординг, жінки, слоупстайл (повтор)

07:10 - 09:30. Стрибки з трампліна, чоловіки, кваліфікація

09:40 - 10:40. Лижні перегони, жінки, скіатлон

10:40 - 12:20. Біатлон: змішана естафета

13:05 - 16:00. Санний спорт

16:00 - 17:00. Шорттрек, змішана команда (повтор)

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