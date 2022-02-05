Нацгвардія провела масштабні навчання – відпрацювали дії на випадок нападу

4 лютого у місті Прип’ять відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Джерело: повідомлення Північного Київського теруправління Нацгвардії

Деталі: Зазначається, що серед присутніх на навчаннях були посли іноземних держав та представники країн-партнерів.

Гвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідацію їх наслідків.

За сценарієм навчань, населений пункт "Прип’ять" знаходиться на лінії зіткнення з противником. Підрозділи Національної гвардії спільно з НПУ та ДСНС виконали бойові завдання щодо оборони міста.

Дослівно: "Після проведення повітряної розвідки та знищення групами снайперів найбільш важливих цілей противника військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії приступили до звільнення будівлі від противника та знищили диверсійно-розвідувальну групу.

Завершальним етапом навчань було надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та очищення населеного пункту від мінно-вибухових пристроїв і ліквідація наслідків бойових дій".

Фото НГУ

Пряма мова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського: "Усі підрозділи добре показали свою роботу та навченість. Ціль навчань була досягнута. Наші захисники готові боронити державу".