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Нацгвардія провела масштабні навчання – відпрацювали дії на випадок нападу

Субота, 5 лютого 2022, 08:36
Нацгвардія провела масштабні навчання – відпрацювали дії на випадок нападу
Фото Нацгвардії

4 лютого у місті Прип’ять відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Джерело: повідомлення Північного Київського теруправління Нацгвардії

Деталі: Зазначається, що серед присутніх на навчаннях були посли іноземних держав та представники країн-партнерів.

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Гвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідацію їх наслідків.

За сценарієм навчань, населений пункт "Прип’ять" знаходиться на лінії зіткнення з противником. Підрозділи Національної гвардії спільно з НПУ та ДСНС виконали бойові завдання щодо оборони міста.

Дослівно: "Після проведення повітряної розвідки та знищення групами снайперів найбільш важливих цілей противника військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії приступили до звільнення будівлі від противника та знищили диверсійно-розвідувальну групу.

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Завершальним етапом навчань було надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та очищення населеного пункту від мінно-вибухових пристроїв і ліквідація наслідків бойових дій".

 
Фото НГУ
 

Пряма мова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського: "Усі підрозділи добре показали свою роботу та навченість. Ціль навчань була досягнута. Наші захисники готові боронити державу".

Українська правда
Теми: Нацгвардіявійна
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