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Агентство Bloomberg випадково повідомило про "вторгнення Росії в Україну"

Субота, 5 лютого 2022, 11:40
Помилкове повідомлення Bloomberg, фото Ольги Лаутман

Американське агентство Bloomberg з нез’ясованих причин повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, а згодом видалило помилковий заголовок.

Про це стало відомо з повідомлень користувачів у соцмережах, а також офіційного вибачення агентства, пише "Європейська правда".

На заголовок агентства "Росія вторгається в Україну" звернула увагу користувачка Twitter Ольга Лаутман, у її профілі зазначається, що вона займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу.

За словами Лаутман, заголовок залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин. Посилання вело на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.

Невдовзі агентство Bloomberg опублікувало офіційне вибачення у зв’язку з появою дивного заголовку.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину", - заявило агентство.

 

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