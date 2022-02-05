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В Україну йде потепління

Субота, 5 лютого 2022, 14:49
Відлига, фото pixabay

У суботу, 5 лютого, в Україні утримається невеликий "мінус", місцями сніжитиме. А вже у неділю стовпчики термометрів поповзуть догори – синоптики попереджають про відлигу.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Деталі: На вихідних майже у всіх регіонах потеплішає – погоду визначатиме тепла та волога повітряна маса, що переміщатиметься із західної Європи.

Першими протягом суботи підвищення температури відчують жителі Правобережжя, проте на сході та північному сході ще затримаються морози – в ніч на неділю місцями до -10°.

Незначні опади очікуються у західних, північних та більшості центральних областей у вигляді снігу та снігу з дощем. На дорогах, крім півдня, утримається ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, у західних областях поривчастий 15-20 м/с.

В неділю протягом дня відлига охопить всю територію країни – до 6° тепла. На півдні Одеської області до +9°.

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У Києві – без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Теми: погода
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