В Україну йде потепління

У суботу, 5 лютого, в Україні утримається невеликий "мінус", місцями сніжитиме. А вже у неділю стовпчики термометрів поповзуть догори – синоптики попереджають про відлигу.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Деталі: На вихідних майже у всіх регіонах потеплішає – погоду визначатиме тепла та волога повітряна маса, що переміщатиметься із західної Європи.

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Першими протягом суботи підвищення температури відчують жителі Правобережжя, проте на сході та північному сході ще затримаються морози – в ніч на неділю місцями до -10°.

Незначні опади очікуються у західних, північних та більшості центральних областей у вигляді снігу та снігу з дощем. На дорогах, крім півдня, утримається ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, у західних областях поривчастий 15-20 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

В неділю протягом дня відлига охопить всю територію країни – до 6° тепла. На півдні Одеської області до +9°.

У Києві – без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.