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Віцеканцлер Німеччини закликав зменшити залежність країни від російського газу

Субота, 5 лютого 2022, 15:02
Роберт Габек, Getty Images

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у суботу закликав Німеччину зменшити свою залежність від російського природного газу на тлі триваючої напруги довкола українських кордонів.

Про це, як пише "Європейська правда",  політик заявив газетам Funke Media Group, його цитує DW.

"Ми маємо покращити нашу готовність до наступної зими", - заявив політик Партії зелених. 

Габек зазначив, що теперішня криза змушує Німеччину "створювати інші можливості для імпорту та диверсифікувати свої поставки, включаючи інфраструктурні питання".

"Ми маємо діяти тут і краще убезпечити себе. Якщо ми цього не зробимо, ми станемо пішаком у грі (Росії)", - заявив він.

Німеччина залежить від російського газу для задоволення більш ніж третини своїх потреб, оскільки поступово відмовляється від вугілля та ядерної енергії.

Берлін розглядає природний газ як проміжну технологію, що допомагає скоротити викиди вуглецю доти, доки він не зможе виробляти та імпортувати більше енергії з відновлюваних джерел.

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Минулого місяця Commerzbank попередив, що запаси природного газу в країнах ЄС становлять лише 47% порівняно з 60–85% у попередні роки.

Описуючи дефіцит, Габек сказав, що "останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили наше занепокоєння тим, що Росія також використовує свої постачання газу проти інтересів Німеччини".

Попереджаючи про наслідки запуску "Північного потоку-2", Габек сказав, що це "не лише посилить залежність від російського газу, а й наголошує на вразливому маршруті поставок".

Він повторив коментарі високопоставлених американських та європейських чиновників про те, що Москва заплатить високу економічну ціну, якщо вторгнеться в Україну.

За його словами, якщо Росія нападе на Україну, "можливі будь-які санкції, які змусять їх піти".

Раніше Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження "Північного потоку-2" і розглядати його виключно в юридичній площині. Він також не виключив зупинки "Північного потоку-2".

Теми: газНімеччинаРосія
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