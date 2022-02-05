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Проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку

Субота, 5 лютого 2022, 18:05
Кривокапич і Абазович 4 лютого, Getty Images

Коаліційний уряд Чорногорії розвалився у п'ятницю після того, як парламент підтримав вотум недовіри до нього.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації RFE/RL.

Вотум недовіри був оголошений найменшою з коаліційних партій URA віцепрем'єр-міністра Дрітана Абазовича та опозиційними партіями, що посилило політичну нестабільність у країні. Ініціативу підтримали 43 парламентарі, а проти висловилися 11 депутатів. У парламенті всього 81 депутат.

Водночас, уряд Кривокапича, згідно з конституцією, продовжуватиме працювати до обрання нового уряду.

Уряд сформували в грудні 2020 року просербський Демократичний фронт, демократи та рух URA. Ці партії отримали незначну парламентську більшість на виборах у серпні 2020 року, усунувши уряд Демократичної партії соціалістів (ДПС) Міло Джукановича після трьох десятиліть його перебування при владі.

Крах уряду лише через 14 місяців відбувається на тлі політичного глухого кута. Партнери по коаліції постійно сперечалися з кількох питань, зокрема щодо впливу Сербії та Сербської православної церкви на внутрішні справи Чорногорії.

Абазович запропонував сформувати уряд меншості обмеженого терміну правління, який би розблокував європейську інтеграцію та підготував умови для чесних виборів. ДПС Джукановича заявила, що підтримає цю пропозицію.

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Демократичний фронт, демократи, більшість міністрів з уряду Кривокапича та організації, наближені до Сербської православної церкви, проти того, щоб майбутній уряд був обраний за підтримки партії Джукановича.

Детальніше читайте у статті:  Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Теми: Чорногорія
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