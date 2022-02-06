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Лавини в Австрії: за два дні загинули вісім людей

Неділя, 6 лютого 2022, 00:45
ФОТО: GETTY IMAGES

У суботу одна людина загинула і ще четверо отримали поранення в результаті сходження лавини в західній Австрії – кількість загиблих через лавини в Австрії за два дні сягнула щонайменше восьми.

Джерело: Reuters з посиланням на австрійську телекомпанія ORF та поліцію

Деталі: ORF повідомила, що жертвою сходження лавини в муніципалітеті Шмірн у Тиролі був 58-річний місцевий житель.

У цьому ж регіоні 42-річний австрійський гід та чотири шведські лижники, всі чоловіки віком 40 років, загинули в п'ятницю через лавину поблизу Шпісса. Ще один член групи, 43-річний швед, зміг викликати допомогу телефоном і був врятований.

У ще одному інциденті загинули двоє австрійських лижників. Тіла 61-річної жінки та 60-річного чоловіка, були знайдені в ніч на суботу. Пара вирушила до регіону Тироль у п'ятницю вдень, і чоловік повідомив контактну особу по телефону вдень, що вони досягли піку Брейтегг (заввишки 1868 метрів). Це був їхній останній контакт. Після того, як з ними більше не можна було зв'язатися, родичі зателефонували до служби екстреної допомоги.

Теми: стихійне лихоАвстрія
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