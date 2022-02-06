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Єлизавета II схвалила, щоб дружина принца Чарльза була “королевою”, коли він стане королем

Неділя, 6 лютого 2022, 02:55
Єлизавета II схвалила, щоб дружина принца Чарльза була “королевою”, коли він стане королем
ФОТО: GETTY IMAGES

Британська королева Єлизавета ІІ заявила, що хоче, щоб Камілла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольська, була відома як королева-консорт, коли її чоловік принц Чарльз стане королем.

Джерело: послання королеви, присвячене 70-річчю її правління, яке цитує BBC

Деталі: BBC пише, що заява королеви прокладає шлях до того, щоб у майбутньому Камілла була відома як королева Камілла.

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Єлизавета II сказала, що вона "щиро бажає", щоби Камілла носила цей титул.

Представник Clarence House сказав, що принц Уельський і герцогиня Корнуольська були "зворушені і удостоєні честі".

"Королева-консорт" відноситься до дружини короля, що править. 

ВІДЕО ДНЯ

Камілла автоматично б стала королевою, якби Чарльз був королем, але через невпевненість у громадській думці було припущення, що це може бути не так. Чарльз та Камілла були розлучені, коли побралися у 2005 році. Під час їхнього шлюбу офіційний намір полягав у тому, щоб Камілла була відома як принцеса-консорт. Але плани на її титул останніми роками стали туманнішими.

Теми: Велика Британія
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