В Ізраїлі скасовують більшість карантинних обмежень

Уряд Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на коронавірус проголосував за скасування більшості карантинних вимог.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Вже у понеділок, 7 лютого, в країні скасують майже всі карантинні обмеженні.

Серед іншого скасовуються "зелені паспорти" у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях. Уряд також схвалив скасування обмежень щодо кількості людей у магазинах, у ресторанах, відтепер не діятиме вимога дотримання дистанції між столиками.

Вакцинальний "паспорт" все ще буде потрібен при вході в закриті приміщення, де існує високий ризик зараження - наприклад, мова зали для проведення заходів і танцювальні клуби.