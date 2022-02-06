Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Попередньо правоохоронці з’ясували, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток, та кинув ним у вікно.

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Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника".

Деталі: Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Із затриманим спілкуються слідчі.