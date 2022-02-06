Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею – прикордонники

Білоруські військові стріляли з сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею.

Джерело: речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська у коментарі PAP, передає Укрінформ

Пряма мова: "У Кринках (неподалік кордону з РБ – ред.) було чути і видно постріли із сигнального пістолета… Такого типу провокації відбуваються постійно".

Деталі: За її словами, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі вони прилетіли з Росії.

Речниця Прикордонної служби Польщі наголосила: те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, є ненормальною ситуацією.

За її словами, в цьому році вже зафіксовано 1,1 тисяч спроб нелегального перетину кордону, у той час як торік за той же період не було зафіксовано жодного випадку.

Передісторія:

Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на лісистий кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками.

Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.

ЄС заявляє, що авторитарний лідер Білорусі Александр Лукашенко використовує мігрантів для дестабілізації блоку у відповідь на санкції Заходу щодо Мінська.

Торік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Польща розпочала будівництво стіни вартістю $394 млн на своєму східному кордоні, щоб зупинити потік мігрантів з території Білорусі.

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