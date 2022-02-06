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Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею – прикордонники

Неділя, 6 лютого 2022, 18:10
Білоруські військові стріляли на кордоні з Польщею – прикордонники
ФОТО: ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ПОЛЬЩІ

Білоруські військові стріляли з сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею.

Джерело: речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська у коментарі PAP, передає Укрінформ

Пряма мова: "У Кринках (неподалік кордону з РБ – ред.) було чути і видно постріли із сигнального пістолета… Такого типу провокації відбуваються постійно".

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Деталі: За її словами, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі вони прилетіли з Росії.

Речниця Прикордонної служби Польщі наголосила: те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, є ненормальною ситуацією.

За її словами, в цьому році вже зафіксовано 1,1 тисяч спроб нелегального перетину кордону, у той час як торік за той же період не було зафіксовано жодного випадку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на лісистий кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками. 
  • Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.
  • ЄС заявляє, що авторитарний лідер Білорусі Александр Лукашенко використовує мігрантів для дестабілізації блоку у відповідь на санкції Заходу щодо Мінська.
  • Торік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
  • Польща розпочала будівництво стіни вартістю $394 млн на своєму східному кордоні, щоб зупинити потік мігрантів з території Білорусі.

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Теми: БілорусьПольща
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