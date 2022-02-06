У Києві іноземці вийшли підтримати Україну перед загрозою РФ

У центрі Києва пройшов Міжнародний марш єдності за Україну, в якому взяли участь іноземні активісти та акредитовані в столиці України журналісти.

Джерело: Радіо Свобода, Укрінформ

Деталі: В акції International Unity March for Ukraine на підтримку України, яка перебуває під загрозою нового масштабного вторгнення Росії, взяло участь близько сотні людей, повідомляє Радіо Свобода.

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Учасники зібралися у парку біля памʼятника Тарасу Шевченку та пройшли до Майдану Незалежності.

Під час ходи звучали гасла "Слава Україні", "Героям Слава" та інші. На Майдані учасники маршу заспівали гімн України.

Укрінформ

За даними Укрінформу, участь у заході взяли близько 200 осіб.

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Ходу учасників супроводжували два патрульні автомобілі. Загалом акція пройшла спокійно.