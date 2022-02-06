Охоплена протестами Оттава запровадила надзвичайний стан

В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, оголосили надзвичайний стан.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву мера Джима Вотсона, Bloomberg

Деталі: Вотсон, який оголосив надзвичайний стан, заявив, що дедалі гучніші демонстрації становлять "серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців".

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Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і жодних ознак того, що протестувальники мають намір іти, не було.

Надзвичайний стан "наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів управління".

Незрозуміло, як Оттава проситиме допомоги ззовні.

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Вотсон не повідомив подробиць про те, яких заходів він може вжити.

Раніше того ж дня він скаржився, що демонстранти перевершують чисельністю поліцію.

Передісторія: