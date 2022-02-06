Охоплена протестами Оттава запровадила надзвичайний стан
В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, оголосили надзвичайний стан.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву мера Джима Вотсона, Bloomberg
Деталі: Вотсон, який оголосив надзвичайний стан, заявив, що дедалі гучніші демонстрації становлять "серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців".
Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і жодних ознак того, що протестувальники мають намір іти, не було.
Надзвичайний стан "наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів управління".
Незрозуміло, як Оттава проситиме допомоги ззовні.
Вотсон не повідомив подробиць про те, яких заходів він може вжити.
Раніше того ж дня він скаржився, що демонстранти перевершують чисельністю поліцію.
Передісторія:
- 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
- Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
- Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
- Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.