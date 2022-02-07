Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі

Понеділок, 7 лютого 2022, 01:35
ФОТО: GETTY IMAGES

 10 людей загинули на Мадагаскарі внаслідок циклону "Бацірай".

Джерело: Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару та державне радіо

Деталі: Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі  у місті Амбалавао.

"Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год.  Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення  електроенергії.

Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.

Що передувало: Два тижні тому острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.

Теми: стихійне лихо
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
стихійне лихо
Лавини в Австрії: за два дні загинули вісім людей
Два десятки людей загинули через зсув ґрунту в еквадорському Кіто
Через зливи і зсуви у Бразилії загинули щонайменше 19 людей
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...