Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі

10 людей загинули на Мадагаскарі внаслідок циклону "Бацірай".

Джерело: Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару та державне радіо

Деталі: Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі у місті Амбалавао.

"Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії.

Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.

Що передувало: Два тижні тому острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.