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Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі

Понеділок, 7 лютого 2022, 00:35
Циклон Бацірай забрав життя 10 людей на Мадагаскарі
ФОТО: GETTY IMAGES

 10 людей загинули на Мадагаскарі внаслідок циклону "Бацірай".

Джерело: Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару та державне радіо

Деталі: Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі  у місті Амбалавао.

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"Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год.  Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення  електроенергії.

Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.

Що передувало: Два тижні тому острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.

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Теми: стихійне лихо
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