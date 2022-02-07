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Португалія послабила обмеження на в'їзд для мандрівників

Понеділок, 7 лютого 2022, 01:35
Португалія послабила обмеження на в'їзд для мандрівників
ФОТО: GETTY IMAGES

Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів – вона скасувала вимогу з понеділка надавати негативний результат тестування на коронавірус  перед в'їздом до країни.

Джерело: The Guardian з посиланням на AFP

Деталі:   COVID-cертифікат ЄС підтверджує, що мандрівник повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

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Португалія з початку грудня вимагає, щоб пасажири віком від 12 років перед в'їздом до країни отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.

Європейська рада рекомендувала узгодити правила поїздок блоку, щоб уникнути обмежень для повністю вакцинованих мандрівників із сусідніх держав ЄС із вищим рівнем зараження.

Нагадаємо: Наразі в Португалії повністю вакциновані 90% населення.

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Теми: Португаліякоронавірус
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