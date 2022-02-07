Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Португалія послабила обмеження на в'їзд для мандрівників

Понеділок, 7 лютого 2022, 02:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів – вона скасувала вимогу з понеділка надавати негативний результат тестування на коронавірус  перед в'їздом до країни.

Джерело: The Guardian з посиланням на AFP

Деталі:   COVID-cертифікат ЄС підтверджує, що мандрівник повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

Португалія з початку грудня вимагає, щоб пасажири віком від 12 років перед в'їздом до країни отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.

Європейська рада рекомендувала узгодити правила поїздок блоку, щоб уникнути обмежень для повністю вакцинованих мандрівників із сусідніх держав ЄС із вищим рівнем зараження.

Нагадаємо: Наразі в Португалії повністю вакциновані 90% населення.

Теми: Португаліякоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
Португалія
Португальці побудують у Вінниці завод будматеріалів – мер
Португалія зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19
Штам "Омікрон" став домінуючим у Португалії
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...