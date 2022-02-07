Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Ракетна програма КНДР фінансується за рахунок кібератак на криптовалютні біржі

Понеділок, 7 лютого 2022, 02:36
ЗМІ: Ракетна програма КНДР фінансується за рахунок кібератак на криптовалютні біржі
ФОТО: GETTY IMAGES

За даними ООН, минулого року хакери Північної Кореї викрали криптовалюти на мільйони доларів – такі кібератаки стали джерелом фінансування ядерної та ракетної програми Пхеньяну.

Джерело: конфіденційна доповідь  ООН, цитована BBC та Reuters

Деталі:  Спостерігачі заявили, що "кібератаки, зокрема на криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу" для Північної Кореї, і що вони отримали інформацію про те, що північнокорейські хакери продовжують атакувати фінансові установи, криптовалютні фірми та біржі.

Реклама:

У період з 2020 до середини 2021 року кіберзловмисники вкрали цифрових активів на суму понад 50 мільйонів доларів. Кібератаки були спрямовані як мінімум на три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії.

Повідомляється, що висновки були передані до комітету санкцій ООН.

Теми: КНДРкриптовалютакібербезпеказброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
КНДР
Розробка зброї масового знищення КНДР: США оголосили санкції причетним, серед них росіянин
КНДР імітувала ядерний удар по Південній Кореї
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: