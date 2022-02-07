ЗМІ: Ракетна програма КНДР фінансується за рахунок кібератак на криптовалютні біржі

За даними ООН, минулого року хакери Північної Кореї викрали криптовалюти на мільйони доларів – такі кібератаки стали джерелом фінансування ядерної та ракетної програми Пхеньяну.

Джерело: конфіденційна доповідь ООН, цитована BBC та Reuters

Деталі: Спостерігачі заявили, що "кібератаки, зокрема на криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу" для Північної Кореї, і що вони отримали інформацію про те, що північнокорейські хакери продовжують атакувати фінансові установи, криптовалютні фірми та біржі.

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У період з 2020 до середини 2021 року кіберзловмисники вкрали цифрових активів на суму понад 50 мільйонів доларів. Кібератаки були спрямовані як мінімум на три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії.

Повідомляється, що висновки були передані до комітету санкцій ООН.