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ЗМІ: Ракетна програма КНДР фінансується за рахунок кібератак на криптовалютні біржі

Понеділок, 7 лютого 2022, 03:36
ФОТО: GETTY IMAGES

За даними ООН, минулого року хакери Північної Кореї викрали криптовалюти на мільйони доларів – такі кібератаки стали джерелом фінансування ядерної та ракетної програми Пхеньяну.

Джерело: конфіденційна доповідь  ООН, цитована BBC та Reuters

Деталі:  Спостерігачі заявили, що "кібератаки, зокрема на криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу" для Північної Кореї, і що вони отримали інформацію про те, що північнокорейські хакери продовжують атакувати фінансові установи, криптовалютні фірми та біржі.

У період з 2020 до середини 2021 року кіберзловмисники вкрали цифрових активів на суму понад 50 мільйонів доларів. Кібератаки були спрямовані як мінімум на три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії.

Повідомляється, що висновки були передані до комітету санкцій ООН.

Теми: КНДРкриптовалютакібербезпеказброя
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