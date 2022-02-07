Австралія дозволила в'їзд для всіх вакцинованих через два роки після закриття кордонів

Майже через два роки Австралія знову повністю відкриє свої кордони для всіх двічі вакцинованих.

Джерело: прем'єр-міністр Скотт Моррісон, якого цитують Reuters та ABC, міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс

Деталі: Моррісон заявив, що після нових медичних рекомендацій правила щодо перетину кордону набудуть чинності 21 лютого.

Ендрюс сказала, що невакцинованим мандрівникам все одно доведеться подавати заяву, щоб приїхати до Австралії, і пройти карантин у готелі, якщо їм буде надано дозвіл на в'їзд в країну.

Дослівно Моррісон: "Якщо ви пройшли подвійну вакцинацію, ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вас знову в Австралії".

Що передувало: Минулого тижня спостерігалося уповільнення кількості щоденних інфікувань та випадків госпіталізацій. У понеділок Австралія повідомила про трохи більше 23 тисяч нових випадків зараження, що є найнижчим показником за 2022 рік. Близько місяця тому в країні фіксували 150 тисяч.

Передісторія: Уряд закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів Австралії, у березні 2020 року. Водночас у грудні країна почала дозволяти в'їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам.