Covid в Україні: у неділю виявили 23 378 хворих, найбільше у Києві

За добу 6 лютого в Україні зафіксували 23 378 випадків захворювання на Covid і 115 смертей від коронавірусної хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: У цю неділю в лікарні поклали 2 699 осіб, одужали 5 024 особи.

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Серед майже 23,4 тисячі нових хворих – 2 242 дитини й 394 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за останню добу виявили в Києві (2266), у Львівській (2122), Одеській (2033), Хмельницькій (1713) та Харківській (1609) областях.

Летальних випадків найбільше зареєстрували у Запорізькій (18) і Львівській (13) обласятх, а також у Києві (12).

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За весь час пандемії в Україні коронавірус лабораторно підтвердили 4 307 437 разів, зафіксували 3 681 092 одужання. 101 392 ініфікованих особи померли.

Щеплено проти коронавірусу 15 458 482 жителі України, з них першу дозу вакцини отримали 15 458 480 людей, другу дозу – 14 780 566 людей, третю дозу – 459 230 людей.

У неділю 6 лютого зроблено 18 626 щеплень.