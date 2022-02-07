Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден поговорив із Макроном перед його зустріччю з Путіним

Понеділок, 7 лютого 2022, 08:00
Байден поговорив із Макроном перед його зустріччю з Путіним
Джо Байден, ілюстративне фото Getty Images

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном напередодні його візиту до Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України" - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Як зазначається,  команди президентів залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Перед візитом він заявив, що що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Теми: БайденМакронПутінміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: