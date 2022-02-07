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Байден поговорив із Макроном перед його зустріччю з Путіним

Понеділок, 7 лютого 2022, 09:00
Джо Байден, ілюстративне фото Getty Images

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном напередодні його візиту до Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається,  команди президентів залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Перед візитом він заявив, що що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

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Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Теми: БайденМакронПутінміжнародні відносини
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