Байден поговорив із Макроном перед його зустріччю з Путіним

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном напередодні його візиту до Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України" - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, команди президентів залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Перед візитом він заявив, що що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

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