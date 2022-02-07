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У Криворізькій міськраді – обшуки

Понеділок, 7 лютого 2022, 08:32
У Криворізькій міськраді – обшуки
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у Криворізькій міськраді у рамках провадження щодо втрати майже 700 мільйонів гривень.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень".

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Деталі: Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року Криворізька міськрада уклала 82 договори оренди землі з одним з підприємств.

Але посадовці міськради в інтересах бізнесу суттєво занизили вартість орендної плати за землю, у результаті чого підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн.

Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.

ВІДЕО ДНЯ

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Українська правда
Теми: ДБРКривий Рігкорупція
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