Україна показала свій найкращий результат у чоловічому даунхілі на Олімпіаді

Україна на Олімпійських іграх показала найкращий результат у своїй історії у чоловічому швидкісному спуску – даунхілі: гірськолижник Іван Ковбаснюк посів 33 місце, покращивши всі попередні позиції.

Деталі: У фіналі чоловічого даунхілу виступали 43 гірськолижники. Серед них і 28-річний Іван Ковбаснюк, який вдруге поспіль змагався на Олімпіаді у цьому виді спорту (у Пхьончхані українець посів 49-е місце).

До Олімпіади-2022 українцям лише тричы вдавалося фінішувати у чоловічому даунхілі. До Ковбаснюка показував результат у швидкісному спуску на Зимових Олімпіадах лише Микола Скрябін – на Іграх у 1998 та 2002 роках.

Ковбаснюк зміг фінішувати у чоловічому даунхілі і суттєво покращив результат, який належав Скрябіну.

На фініші український гірськолижник показав час 1:48.09 хвилин, відставши на 5.40 секунд від олімпійського чемпіона швейцарця Беата Фойца. Срібні та бронзові медалі Олімпіади у Пекіні здобули француз Жоан Кларе та австрієць Маттіас Майєр.

Ковбаснюк став першим українцем, що фінішував у топ-40 у чоловічому швидкісному спуску на Зимових Олімпіадах. Результат Скрябіна він покращив на 14 позицій.

Змагання з даунхілу на Олімпіаді в Пекіні мали розпочатися ще у перший змагальний день. Проте через погодні умови змагання перенесли, а фінал чоловічого даунхілу мав відбутися одночасно з кваліфікацією у слалом-гіганті.

Лідери фіналу у швидкісному спуску серед чоловіків у Пекіні такі:

