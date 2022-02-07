Україна показала свій найкращий результат у чоловічому даунхілі на Олімпіаді

Україна на Олімпійських іграх показала найкращий результат у своїй історії у чоловічому швидкісному спуску – даунхілі: гірськолижник Іван Ковбаснюк посів 33 місце, покращивши всі попередні позиції.

Джерело: "Суспільне.Спорт"

Деталі: У фіналі чоловічого даунхілу виступали 43 гірськолижники. Серед них і 28-річний Іван Ковбаснюк, який вдруге поспіль змагався на Олімпіаді у цьому виді спорту (у Пхьончхані українець посів 49-е місце).

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До Олімпіади-2022 українцям лише тричы вдавалося фінішувати у чоловічому даунхілі. До Ковбаснюка показував результат у швидкісному спуску на Зимових Олімпіадах лише Микола Скрябін – на Іграх у 1998 та 2002 роках.

Ковбаснюк зміг фінішувати у чоловічому даунхілі і суттєво покращив результат, який належав Скрябіну.

На фініші український гірськолижник показав час 1:48.09 хвилин, відставши на 5.40 секунд від олімпійського чемпіона швейцарця Беата Фойца. Срібні та бронзові медалі Олімпіади у Пекіні здобули француз Жоан Кларе та австрієць Маттіас Майєр.

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Ковбаснюк став першим українцем, що фінішував у топ-40 у чоловічому швидкісному спуску на Зимових Олімпіадах. Результат Скрябіна він покращив на 14 позицій.

Змагання з даунхілу на Олімпіаді в Пекіні мали розпочатися ще у перший змагальний день. Проте через погодні умови змагання перенесли, а фінал чоловічого даунхілу мав відбутися одночасно з кваліфікацією у слалом-гіганті.

Лідери фіналу у швидкісному спуску серед чоловіків у Пекіні такі:

Беат Фойц (Швейцарія) - 1:42.69 Жоан Кларе (Франція) +0.10 Маттіас Майєр (Австрія) +0.16

It’s a #Gold medal for Beat Feuz 🇨🇭 in the Alpine Skiing Men’s Downhill.



Congratulations!#Beijing2022 — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

Усі результати українців у чоловічому даунхілі за історію змагань:

Олімпіада-1998: Микола Скрябін - 49-е місце

Олімпіада-2002: Микола Скрябін - 47-е місце

Олімпіада-2018: Іван Ковбаснюк - 49-е місце

Олімпіада-2022: Іван Ковбаснюк - 33-е місце

Пряма мова Ковбаснюка: "Класні враження, незважаючи на мої невдачі на тренуванні. Хвилювався, під час другого заїзду я впав, у мене ще до цього часу болять м'язи. Але у цілому я задоволений.

Хотів максимально зосередитися на своєму спокої і дати хороший результат. Був спокійний, але не зміг показати той результат, якого хотів. Траса тут досить важка, немає з чим порівняти. На попередніх Олімпійських іграх вона була на 60% легша, аніж ця…

Завтра супергігант, сьогодні у мене мав бути вихідний, але через те, що перенесли вчорашній старт на сьогодні, то не буде. Але нічого, не вперше так. Все вийде. Мені на цих Олімпійських іграх легше, незважаючи на те, наскільки важко з цими тестами і організацію. Усе добре".

Довідка: Іван Ковбаснюк – гірськолижник із Закарпатської області. Для нього Олімпіада-2022 – друга у кар'єрі. У 2018 році він виступав на Іграх у Пхьончхану, показавши найкращий результат саме у швидкісному спуску – 49-е місце.

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