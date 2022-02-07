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Бустер проти Covid уже отримали понад 450 тисяч українців

Понеділок, 7 лютого 2022, 11:07
Бустер проти Covid уже отримали понад 450 тисяч українців
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Станом на 7 лютого понад 14,8 мільйона українців зробили два щеплення проти коронавірусу, третю дозу вакцини уже отримали понад 450 тисяч осіб.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 7 лютого

Пряма мова Ляшка: "Щодо перебігу вакцинації, то наразі в Україні проведено близько 30,8 млн. щеплень. Одну дозу отримали близько 15,5 мільйонів осіб. Двома дозами вакциновано близько 14,8 мільйона.

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Бустерну дозу уже отримали понад 450 тисяч українців, тим самим вони посилили свій захист від тяжкого перебігу хвороби".

Деталі: Ляшко підкреслив, що майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо в реанімації, не вакциновані.

За останній тиждень найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тис. населення зробили у Харківській області.

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Також у лідерах Київ, Луганська, Полтавська та Рівненська області.

Найнижчі показники за даний період у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Київ також є лідером з вакцинації осіб у віковій групі від 60 років – 71,2% щеплених.

Понад половину вікової групи 60+ вакциновані у Львівській (64,1%), Херсонській (51,9%) та Полтавській (51,5%) областях.

Найнижчий рівень охоплення вакцинацією у даній віковій групі у Кіровоградській (22,8%), Донецькій (24,9%) та Закарпатській (28,4%) областях.

Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус
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