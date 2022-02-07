Бустер проти Covid уже отримали понад 450 тисяч українців

Станом на 7 лютого понад 14,8 мільйона українців зробили два щеплення проти коронавірусу, третю дозу вакцини уже отримали понад 450 тисяч осіб.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 7 лютого

Пряма мова Ляшка: "Щодо перебігу вакцинації, то наразі в Україні проведено близько 30,8 млн. щеплень. Одну дозу отримали близько 15,5 мільйонів осіб. Двома дозами вакциновано близько 14,8 мільйона.

Бустерну дозу уже отримали понад 450 тисяч українців, тим самим вони посилили свій захист від тяжкого перебігу хвороби".

Деталі: Ляшко підкреслив, що майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо в реанімації, не вакциновані.

За останній тиждень найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тис. населення зробили у Харківській області.

Також у лідерах Київ, Луганська, Полтавська та Рівненська області.

Найнижчі показники за даний період у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Київ також є лідером з вакцинації осіб у віковій групі від 60 років – 71,2% щеплених.

Понад половину вікової групи 60+ вакциновані у Львівській (64,1%), Херсонській (51,9%) та Полтавській (51,5%) областях.

Найнижчий рівень охоплення вакцинацією у даній віковій групі у Кіровоградській (22,8%), Донецькій (24,9%) та Закарпатській (28,4%) областях.