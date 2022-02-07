Креслила карти з позиціями сил ООС для бойовиків: викрито ворожу агентку

Правоохоронці викрили у співпраці з терористами мешканку Волноваського району Донеччини, яка передавала дані про українських військових.

Джерело: СБУ, прокуратура Донецької області

Дослівно СБУ: "Оперативники встановили, що мешканка Волноваського району була завербована наприкінці 2020 року знайомим, який перейшов на бік бойовиків. Жінка погодилась виконувати злочинні завдання через ідейні переконання та матеріальну оплату.

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Куратором агентки став заступник начальника відділу "контррозвідки" бойовиків, які напряму підконтрольні російським спецслужбам. Він є зрадником, колишнім співробітником одного з українських силових відомств України, з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство.

Жінка отримала завдання збирати відомості про місця дислокації підрозділів однієї з окремих механізованих бригад ЗС України у районі лінії розмежування поблизу села Гранітне. Маючи освіту топографа гірничої промисловості, зловмисниця професійно відображала позиції українських військових на картах-схемах місцевості.

Інформацію вона передавала куратору електронними каналами зв’язку. Дані щодо озброєння та військової техніки ЗСУ, які вона передавала, становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

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Контррозвідники СБ України затримали агентку на пункті пропуску "Новотроїцьке". Вона їхала до куратора за новими інструкціями та грошима, які через конспірацію відмовлялась отримувати на банківську картку".

Деталі: Вказано, що під час особистого огляду, обшуків місць проживання зловмисниці та схованки у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності, а також карти-схеми позицій українських військових.

Зокрема, зловмисниця надала бойовику деталізовану інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про техніку, окопи, бліндажі, блокпости, будинки та укриття, які використовуються українськими захисниками.

Жінці повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 200 тисяч гривень.