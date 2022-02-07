Українки Джима й Петренко – у топ-15 індивідуальних перегонів на Олімпіаді
У Пекіні відбувся перший особистий старт сезону Олімпіади-2022 – індивідуальні перегони. На старт вийшли 87 біатлоністок, серед них три українки: Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко.
Джерело: "Суспільне.Спорт"
Деталі: Представництво збірної України в індивідуальній гонці було неповним через позитивний результат тесту на коронавірус у Дар'ї Блашко.Вже заявлена до старту Блашко відправилася на самоізоляцію, через що у складі жіночої команди України залишилося лише три біатлоністки.
Олена Білосюк першою відправилася на самоізоляцію, а Анастасія Меркушина лише 6 лютого прибула в Пекін.
Тож участь у старті мали взяти три українські біатлоністки. Першою в індивідуальних перегонах мала виступити Ірина Петренко, після чого у другій та третій стартових групах відповідно мали бігти Юлія Джима та Валентина Семеренко.
Найкращий результат в індивідуальних перегонах показала Юлія Джима. Лідерка збірної України завдяки високому ходу на дистанції 15 км навіть претендувала на боротьбу за медалі, закінчивши першу стрільбу у топ-3.
Проте ключовим моментом у виступі Джими стала робота на вогневих рубежах. Українська біатлоністка припустилася двох хиб, які означали для неї дві хвилини штрафу.
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Навіть із двома хвилинами штрафу Джима фінішувала у топ-10. А відставання від переможниці перегонів Деніз Геррманн склало 1:21 хвилини.
Ірина Петренко закрила усі 20 мішеней. І також претендувала на високі місця, проте ходом виступала гірше, аніж Джима, і через це фінішувала за нею.
До фінішу дійшли лише дві українки. Валентина Семеренко закрила дев'ять з десяти мішеней, проте на третю стрільбу не прибула і у підсумку не фінішувала.
Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець повідомив, що Семеренко мала спазм і через це не змогла продовжити гонку, повідомляє ТСН.
Джима з двома хибами стала 10-ю, а Петренко посіла 11-те місце.
Результат Джими означає, що Україна вперше у сезоні фінішувала у топ-10 у жіночих перегонах. І загалом це другий результат у сезоні: краще пробіг перегони лише Дмитро Підручний – сьоме місце у спринті Кубка світу в німецькому Рупольдингу.
Олімпійською чемпіонкою індивідуальних перегонів стала Деніз Геррманн. На фініші вона випередила француженку Анаїс Шевальє-Буше на 9.4 секунди. Бронзовою призеркою Пекіну стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.
Denise Herrmann (Germany) conquers the #Gold medal in #Biathlon Women's 15km Individual!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamD— Olympics (@Olympics) February 7, 2022
Індивідуальна гонка серед жінок на Олімпійських Іграх-2022:.
- Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0+1+0) 44:12.7
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +9.4
- Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+0+0+1) +15.3
- Ванесса Фогт (Німеччина, 1+0+0+0) +16.6
- Дінара Алімбєкава (Білорусь, 0+0+0+1) +31.7
- Маркета Давідова (Чехія, 0+0+0+1) +31.9
...
- Юлія Джима (Україна 0+1+0+1) +1:21.7
- Ірина Петренко (Україна, 0+0+0+0) +1:29.5
...
Валентина Семеренко (Україна, 0+1) - не фінішувала.
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