Українки Джима й Петренко – у топ-15 індивідуальних перегонів на Олімпіаді

У Пекіні відбувся перший особистий старт сезону Олімпіади-2022 – індивідуальні перегони. На старт вийшли 87 біатлоністок, серед них три українки: Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко.

Джерело: "Суспільне.Спорт"

Деталі: Представництво збірної України в індивідуальній гонці було неповним через позитивний результат тесту на коронавірус у Дар'ї Блашко.Вже заявлена до старту Блашко відправилася на самоізоляцію, через що у складі жіночої команди України залишилося лише три біатлоністки.

Олена Білосюк першою відправилася на самоізоляцію, а Анастасія Меркушина лише 6 лютого прибула в Пекін.

Тож участь у старті мали взяти три українські біатлоністки. Першою в індивідуальних перегонах мала виступити Ірина Петренко, після чого у другій та третій стартових групах відповідно мали бігти Юлія Джима та Валентина Семеренко.

Найкращий результат в індивідуальних перегонах показала Юлія Джима. Лідерка збірної України завдяки високому ходу на дистанції 15 км навіть претендувала на боротьбу за медалі, закінчивши першу стрільбу у топ-3.

Проте ключовим моментом у виступі Джими стала робота на вогневих рубежах. Українська біатлоністка припустилася двох хиб, які означали для неї дві хвилини штрафу.

Навіть із двома хвилинами штрафу Джима фінішувала у топ-10. А відставання від переможниці перегонів Деніз Геррманн склало 1:21 хвилини.

Ірина Петренко закрила усі 20 мішеней. І також претендувала на високі місця, проте ходом виступала гірше, аніж Джима, і через це фінішувала за нею.

До фінішу дійшли лише дві українки. Валентина Семеренко закрила дев'ять з десяти мішеней, проте на третю стрільбу не прибула і у підсумку не фінішувала.

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець повідомив, що Семеренко мала спазм і через це не змогла продовжити гонку, повідомляє ТСН.

Джима з двома хибами стала 10-ю, а Петренко посіла 11-те місце.

Результат Джими означає, що Україна вперше у сезоні фінішувала у топ-10 у жіночих перегонах. І загалом це другий результат у сезоні: краще пробіг перегони лише Дмитро Підручний – сьоме місце у спринті Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Олімпійською чемпіонкою індивідуальних перегонів стала Деніз Геррманн. На фініші вона випередила француженку Анаїс Шевальє-Буше на 9.4 секунди. Бронзовою призеркою Пекіну стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Індивідуальна гонка серед жінок на Олімпійських Іграх-2022:.

Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0+1+0) 44:12.7 Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +9.4 Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+0+0+1) +15.3 Ванесса Фогт (Німеччина, 1+0+0+0) +16.6 Дінара Алімбєкава (Білорусь, 0+0+0+1) +31.7 Маркета Давідова (Чехія, 0+0+0+1) +31.9

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Юлія Джима (Україна 0+1+0+1) +1:21.7 Ірина Петренко (Україна, 0+0+0+0) +1:29.5

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Валентина Семеренко (Україна, 0+1) - не фінішувала.

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