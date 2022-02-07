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Канцлер Німеччини зустрінеться з президентами Франції і Польщі, говоритимуть про Україну

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:53
БУДІВЛЯ БУНДЕСТАГУ В БЕРЛІНІ. ФОТО: GETTY IMAGES

У канцлера Німеччини анонсували його зустріч з президентами Франції і Польщі Еммануелем Макроном і Анджеєм Дудою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться у вівторок, 8 лютого. Очікується, що троє лідерів виступлять і заявами для ЗМІ о 19:00 за місцевим часом перед їхньою зустріччю в канцелярії, сказав представник німецького уряду.

Обговорення в Нормандському форматі на рівні радників також може відбутися цього тижня, додав він.

Як відомо, у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічається у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.

У свою чергу Еммануель Макрон 7 лютого зустрінеться у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним, а 8 лютого прибуде до Києва.

Перед візитом до РФ Макрон заявив, що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

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Теми: НімеччинаФранціяПольщаУкраїна
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