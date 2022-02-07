Генсек НАТО обговорив з Ердоганом нарощування Росії довкола України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок в телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив участь Туреччини у пошуку політичного рішення довкола кризи у зв’язку з Росією.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Поспілкувався із президентом Ердоганом, щоб обговорити нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Я подякував йому за активну підтримку та особисту участь у пошуку політичного рішення та привітав рішучу практичну підтримку України з боку Туреччини. НАТО залишається готовим до діалогу", - зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

Пид час візиту Ердогана було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

Після візиту Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у Туреччині.