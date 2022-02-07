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Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини зустрілися з українськими військовими у прифронтовій зоні

Понеділок, 7 лютого 2022, 14:25
фото з Твіттера Перебийноса

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають в Україні зі спільним візитом, відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими.

Як повідомляє "Європейська правда", світлини й відео з поїздки опублікував посол України в Чехії Євген Перебийніс. 

За його словами, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

Також опубліковані фото зустрічі міністрів, одягнених у бронежилети і шоломи, з українськими військовослужбовцями.

Як повідомляли в МЗС України, це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

Після поїздки на схід міністри проведуть переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, також надвечір 7 лютого в Україну прибуває глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Її французький колега Жан-Ів Ле Дріан, який спершу мав прибути одночасно з Бербок, приїде наступного дня - у зв’язку з поїздкою президента Еммануеля Макрона до Москви. 

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