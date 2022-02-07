У Джонсона розповіли, як він планує далі говорити з Путіним щодо НАТО й України

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон планує запевняти Російську Федерацію у тому, що НАТО за своєю суттю – оборонний альянс і не становить загрози, та що будь-яка європейська країна повинна мати право вступити до нього.

Як повідомляє Reuters, про це сказав речник Джонсона, пише "Європейська правда".

"Росія висловлює побоювання щодо потенційної агресії з боку НАТО, але ми чітко кажемо, що ця стурбованість фундаментально необґрунтована, тому що НАТО за своєю суттю – оборонний альянс", – зазначив речник.

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Він додав, що у цьому напрямку Британія продовжить дипломатичну роботу.

"Це не про поступки – як вже заявляв прем’єр та інші європейські лідери, усі демократичні європейські країни мають право приєднатися до НАТО", – наголосив речник.

Нагадаємо, минулого тижня Джонсон вперше прибув з візитом до України та запевнив, що Британія і союзники активують санкції й інші заходи проти РФ "у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон".

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Він також наголосив, що народ України має виключне право самому визначати, як правити у власній державі і до якої організації приєднуватися.

Візит Джонсона став першим візитом прем’єра Британії до України за 25 років.

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