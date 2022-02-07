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В Україні планують вакцинувати 70% дорослих до кінця року

Понеділок, 7 лютого 2022, 15:29
В Україні планують вакцинувати 70% дорослих до кінця року
ФОТО VACCINATION.COVID19.GOV.UA

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що говорити про пом’якшення карантинних заходів в Україні будуть після вакцинації 70% дорослого населення. В планах МОЗ вакцинувати таку кількість українців до кінця 2022 року.

Джерело: інтерв’ю виданню "Фокус"

Пряма мова: "Всесвітня організація охорони здоров’я однозначно заявила про те, що охоплення щепленням щонайменше 70% дорослого населення — це мінімальна межа для того, щоб ми почали говорити про будь-яке пом’якшення карантинних вимог. 

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В Україні зараз лише 22 із 25 областей вакцинували принаймні 40% свого населення. Це адекватні показники в світовому вимірі на кінець 2021 року.

Зараз ми поставили перед собою амбітні плани вакцинувати 70% дорослого населення країни до кінця 2022 року. Лише тоді зможемо говорити про якесь пом’якшення карантинних заходів".

Деталі: За його словами, у тих країнах, які скасовують обмеження, високі показники щеплення груп ризику.

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Кузін розповів, що в Україні вакциновано 40% дорослого населення, але особи віком 60+ вакциновані на 30–40%, залежно від регіону, а у віковій групі 70+ показники ще менші — 20–25%.

Водночас, санлікар думає, що в Україні найближчим часом не відмовляться від захисних масок.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Україна
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