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У Києві напали на радника Венедіктової

Понеділок, 7 лютого 2022, 16:18
У Києві напали на радника Венедіктової
Зураб Адеїшвілі. фото з сайту Sova News

У Києві невідомі скоїли напад на радника генерального прокурора Ірини Венедіктової ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі.

Джерело: співрозмовник УП в Офісі генпрокурора, поліція Києва

Деталі: За даними джерела УП, до Адеїшвілі на вулиці підійшли незнайомці і почали бити. Ситуація пов’язана із його діяльністю в  Грузії.

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Стан радника генпрокурорки задовільний, він в лікарні під наглядом лікарів.

У поліції Києва повідомили УП, що встановлюють обставини нападу на помічника генпрокурора

Дослівно: "7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

ВІДЕО ДНЯ

Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно- розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація".

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора
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