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Президент Польщі запропонував провести зустріч Україна-НАТО на вищому рівні

Понеділок, 7 лютого 2022, 17:43
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність провести зустріч Україна-НАТО та Грузія-НАТО на рівні глав країн.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я нещодавно говорив із президенткою Грузії по дорозі в Пекін і ми обговорювали безпекову ситуацію з її погляду. Я вважаю, що ми маємо провести зустріч на рівні глав держав Грузія-НАТО і так само провести зустріч у форматі НАТО-Україна, щоб показати нашу солідарність з цими країнами. Вони завжди були надійними союзниками Альянсу", - сказав Дуда.

Як відомо, проведення зустрічей України і НАТО на високому рівні блокує Угорщина, яка мотивує це невдоволенням із дотриманням прав угорської меншини.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто  заявив, що якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Теми: ПольщаУкраїнаНАТОДуда
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