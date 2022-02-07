Глава МЗС Німеччини пояснила скасування зустрічі із Зеленським

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасували через зміни у графіках обох сторін.

Про це Бербок сказала на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Наша поїздка була запланована з французьким колегою і ми планували зустрітися з президентом, але французька сторона змінила ці плани. Тому зі свого боку я змушена була адаптувати свої зустрічі". – сказала Бербок.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба додав, що ніяких проблем із зустріччю немає. "Минулого разу, коли Анналена була в Києві, була зустрічі із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - сказав він.

Як відомо, Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою.

Однак одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.