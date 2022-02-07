Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС Німеччини пояснила скасування зустрічі із Зеленським

Понеділок, 7 лютого 2022, 18:37

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасували через зміни у графіках обох сторін.

Про це Бербок сказала на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Наша поїздка була запланована з французьким колегою і ми планували зустрітися з президентом, але французька сторона змінила ці плани. Тому зі свого боку я змушена була адаптувати свої зустрічі". – сказала Бербок.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба додав, що ніяких проблем із зустріччю немає. "Минулого разу, коли Анналена була в Києві, була зустрічі із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - сказав він.

Як відомо, Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою. 

Однак одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.

Теми: Німеччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
Німеччина
Кулеба про переговори з Німеччиною щодо зброї: ми знайшли проєкт рішення
Зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським скасували – ЗМІ
Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5000 шоломів
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...