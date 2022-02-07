Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Німеччини пояснила скасування зустрічі із Зеленським

Понеділок, 7 лютого 2022, 17:37

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасували через зміни у графіках обох сторін.

Про це Бербок сказала на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Наша поїздка була запланована з французьким колегою і ми планували зустрітися з президентом, але французька сторона змінила ці плани. Тому зі свого боку я змушена була адаптувати свої зустрічі". – сказала Бербок.

Реклама:

Глава МЗС України Дмитро Кулеба додав, що ніяких проблем із зустріччю немає. "Минулого разу, коли Анналена була в Києві, була зустрічі із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - сказав він.

Як відомо, Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою. 

Однак одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Німеччина
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: