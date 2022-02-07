Британія потроїть кількість своїх військових у Польщі на тлі напруги між РФ і Заходом

Велика Британія відправить додаткових 350 своїх військових до Польщі для посилення східного флангу НАТО.

Як повідомляє Politico, про це сказав міністр оборони Британії Бен Воллес після зустрічі у Лондоні з польським колегою Маріушем Блащаком, пише "Європейська правда".

Це означає збільшення британського контингенту у Польщі більш ніж утричі - зараз, зазначає видання, у Польщі розміщені близько сотні британських військовослужбовців.

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Бен Воллес зазначив, що перекидання додаткових британських сил стане сигналом про те, що Британія і Польща "стоять пліч-о-пліч" у нинішній напруженій ситуації.

Міністр оборони Британії повторив, що на Росію чекають санкції, міжнародна ізоляція та "ще більше НАТО", якщо Кремль здійснить "дурну помилку і вторгнеться до суверенної держави, що за власним вибором висловлює бажання членства у НАТО і хоче сама вирішувати за себе".

Маріуш Блащак зі свого боку зазначив, що Варшава й Лондон готові до подальших кроків задля запобігання потенційному вторгненню Росії до України.

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"Виходячи з історичного досвіду, лише рішуче стримування може запобігти потенційній російській агресії. Можна згадати багато прикладів, коли політика умиротворення лише заохочувала агресора", - сказав він.

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Нагадаємо, у неділю 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Німеччина планує найближчими днями перекинути додаткових 350 військових до Литви, де вона очолює місцевий підрозділ сил НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.