В Києві пройшли масові навчання тероборони: зібралися 9 батальйонів

В Києві вперше провели навчання повного складу 112 бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли 9 батальйонів.

Джерело: повідомлення Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Деталі: Навчання проходили у вихідні дні на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань.

5 лютого на десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями.

Фото: Ельдар Сарахман

Фото: Ельдар Сарахман

Такі ж підрозділи укомплектовують, навчають та готують до розгортання в інших містах та областях країни.

Крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, збори відвідали близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок. За даними УП у навчаннях всього взяли участь близько 300 людей

За словами інструкторів, за підсумками занять чимало рекрутів висловили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони.