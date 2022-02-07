Боррель: дипломатичне врегулювання можливе, але ми готові до санкцій проти РФ
Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.
Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Європейська правда".
"Усе ще є шанс для дипломатії, дискусій. Ми сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Ми постійно закликаємо Росію до деескалації. Наші дипломатичні зусилля на різних рівнях продовжаться. І ми залишаємося твердими в тому, що подальша агресія проти України матиме величезні наслідки", - сказав Боррель.
Він зазначив, що Україна є для ЄС стратегічним партнером, якому Брюссель активно допомагає, зокрема надає фінансову допомогу.
"Якщо Росія продовжить йти шляхом агресії, то дії Євросоюзу і США будуть спільними, це стосується в тому числі санкцій", - зазначив Боррель
Як відомо, 7 лютого в Москву приїхав президент Франції Еммануель Макрон, а наступного тижня з візитом прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони також відвідають Київ.