Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боррель: дипломатичне врегулювання можливе, але ми готові до санкцій проти РФ

Понеділок, 7 лютого 2022, 20:29
Жозеп Боррель. Фото: Getty images

Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Європейська правда".

"Усе ще є шанс для дипломатії, дискусій. Ми сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Ми постійно закликаємо Росію до деескалації. Наші дипломатичні зусилля на різних рівнях продовжаться. І ми залишаємося твердими в тому, що подальша агресія проти України матиме величезні наслідки", - сказав Боррель.

Він зазначив, що Україна є для ЄС стратегічним партнером, якому Брюссель активно допомагає, зокрема надає фінансову допомогу.

"Якщо Росія продовжить йти шляхом агресії, то дії Євросоюзу і США будуть спільними, це стосується в тому числі санкцій", - зазначив Боррель

Як відомо, 7 лютого в Москву приїхав президент Франції Еммануель Макрон, а наступного тижня з візитом прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони також відвідають Київ.

Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
ЄС
ЄС: Росія має припинити невиправдане накопичення сил на кордонах України
ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну стійкість – Боррель
Генсек НАТО обговорив із президенткою Єврокомісії можливі санкції проти РФ
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...