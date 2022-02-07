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Боррель: дипломатичне врегулювання можливе, але ми готові до санкцій проти РФ

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:29
Боррель: дипломатичне врегулювання можливе, але ми готові до санкцій проти РФ
Жозеп Боррель. Фото: Getty images

Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Європейська правда".

"Усе ще є шанс для дипломатії, дискусій. Ми сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Ми постійно закликаємо Росію до деескалації. Наші дипломатичні зусилля на різних рівнях продовжаться. І ми залишаємося твердими в тому, що подальша агресія проти України матиме величезні наслідки", - сказав Боррель.

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Він зазначив, що Україна є для ЄС стратегічним партнером, якому Брюссель активно допомагає, зокрема надає фінансову допомогу.

"Якщо Росія продовжить йти шляхом агресії, то дії Євросоюзу і США будуть спільними, це стосується в тому числі санкцій", - зазначив Боррель

Як відомо, 7 лютого в Москву приїхав президент Франції Еммануель Макрон, а наступного тижня з візитом прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони також відвідають Київ.

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Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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