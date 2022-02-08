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В Україні 34 353 випадки Covid за добу, зросла смертність 

Вівторок, 8 лютого 2022, 08:23
Дашборд УП

7 лютого в Україні зафіксували 34 353 випадки інфікування коронавірусом і 255 смертей від Covid-19 за добу – показник смертності сягнув рівня, який був на початку січня і грудня.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Госпіталізували в цей понеділок 2 168 хворих із ознаками чи діагнозом Covid, однак одужали 15 193 особи.

Від початку року найбільше жертв епідемії зафіксували 5 січня – 278, а впродовж останнього місяця максимуми були 11 січня (219 смертей) і 3 лютого (210 смертей).

Серед майже 34,4 тисячі нових хворих – 3 095 дітей і 955 медпрацівників.

Найгірша ситуація з поширенням Covid в Одеській області (3921 випадок за добу), далі йдуть Київ (2862)і Львівська область (2336), Харківська (2022) й Дніпропетровська (1960) області. 

Летальних випадків за минулу добу зареєстрували найбільше в Запорізькій (22), Львівській (19), Донецькій (18), Сумській (16) і Дніпропетровській (15) областях.

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За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 4 341 790 разів, одужання – 3 696 285 разів. Померли від Covid уже 101 647 жителів країни.

Вакциновано проти коронавірусу 15 478 008 людей: першу дозу вакцини отримали 15 478 006 людей, дві дози – 14 809 443 людини, три дози – 474 203 людини.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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