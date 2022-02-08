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Макрон: Зеленський "зняв" законопроєкт про деокупацію на вимогу Нормандії і Росії

Вівторок, 8 лютого 2022, 07:58
Макрон: Зеленський зняв законопроєкт про деокупацію на вимогу Нормандії і Росії
Еммануель Макрон, ілюстративне фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що проєкт закону  "Про засади державної політики перехідного періоду" знятий з розгляду Верховної Ради України за домовленістю в рамках Нормандського формату, де цього вимагала Росія.

Про це він заявив у ніч на вівторок на пресконференції у Москві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Цю тезу неодноразово заперечувала українська влада.

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Макрон схвально охарактеризував це рішення українського керівництва.

"Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов’язань, які він взяв на себе у рамках (Нормандського) формату, в тому числі зобов’язання відкликати закон (очевидно, проєкт закону – ЄП), який не відповідав Мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний", - заявив він.

Макрон не уточнив назву законопроєкта, про який йдеться, однак останнім часом було відкликання з ВР лише одного законопроєкту – "Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій.

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Формально він був відкликаний рішенням уряду, який для цього провів екстрене засідання перед нормандською зустріччю на рівні радників у Парижі.

Однак, як повідомляла ЄвроПравда, насправді ініціатором відкликання проєкту була Банкова, бо це була вимога РФ для того, щоби зустріч відбулася. У Зеленського тоді заперечили ці повідомлення, і запевнили, що зняття проєкту з розгляду не пов’язане з Нормандським форматом.

Еммануель Макрон також висловив задоволення перебігом нормандських переговорів у Парижі, хоча не став деталізувати домовленості.

Також він дав зрозуміти, що отримав від Путіна гарантії того, що РФ не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", бо це суперечить Мінським домовленостям.

"Ми отримали зобов’язання (від Путіна), що закон, який зараз розглядають в Росії, не Буде ухвалений, якщо не відповідає мінським угодам", - заявив президент Франції, лишивши утім без уточнень, про який саме закон йдеться. Проєкт від депутатів-комуністів щодо визнання "Л/ДНР" запланований до розгляду Держдумою наступного тижня.

Про перебіг нормандських переговорів, для яких Україна виконала згадану вимогу, читайте у статті: "Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі"

Теми: нормандський форматОРДЛОЗеленськийМакрон
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