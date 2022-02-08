Макрон після переговорів з Путіним прибув до України

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським, до України також прибув глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати в Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським, та міністра Жан-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України!" - написав він у Twitter.

Слід зазначити, що це перший за 24 роки візит президента Франції до України.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Переговори тривали 6 годин.

Toute l'équipe @FranceenUkraine et moi-même sommes honorés d'accueillir à Kiev le président @EmmanuelMacron qui vient rencontrer @ZelenskyyUa, et le ministre @JY_LeDrian, qui s'entretiendra avec le ministre @DmytroKuleba. Journée dense en perspective. Bienvenue en #Ukraine ! 🇨🇵 pic.twitter.com/VCtIZK7sHZ — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 8, 2022

Ввечері 8 лютого у Берліні має відбутися зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентами Франції і Польщі Еммануелем Макроном і Анджеєм Дудою.