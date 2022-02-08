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Зустріч Зеленського і Бербок скасували через її відмову виступити проти "Північного потоку-2" – CNN

Вівторок, 8 лютого 2022, 09:52
Зустріч Зеленського і Бербок скасували через її відмову виступити проти Північного потоку-2 – CNN
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Американський телеканал CNN заявляє, що зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського 7 лютого було скасовано через її відмову прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну. 

Таку причину, як пише "Європейська правда", CNN озвучило близьке до українського уряду джерело.

Cпіврозмовник повідомив кореспонденту Джейку Тапперу, що зустріч "не відбулася через те, що міністр закордонних справ Німеччини відмовилася заявити, що Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться", а також через "відмову Німеччини прямо чи опосередковано надавати будь-яку військову допомогу Києву".

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Джерело також зазначило, що "багато хто у Східній Європі та Києві все частіше розглядає Німеччину швидше як союзника Росії, ніж західного союзника".

Бербок публічно пояснювала, що її зустріч із президентом Зеленським скасували через зміни у графіках обох сторін. Глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що ніяких проблем із зустріччю немає, і в  жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал.

У понеділок ввечері Таппер в прямому ефірі телеканалу зазначив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що відмова Німеччини прямо говорити про зупинку газопроводу у випадку російського вторгнення так розлютила президента Володимира Зеленського, що він навіть не став зустрічатися з німецьким міністром закордонних справ.

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Шольц прямо не заперечував цього, але зазначив: "Я не знаю, чи це правда". 

Він додав, що Бербок зараз перебуває в Україні, оскільки він направив її туди, щоб вона вивчила ситуацію на передовій. 

Він також сказав, що Німеччина працює із союзниками зі США, НАТО та ЄС, щоб закріпити конкретні кроки, які вони зроблять спільно у разі російського вторгнення.

7 лютого Шольц зустрічався з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, після чого Байден заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Шольц сказав, що Сполучені Штати та Німеччина мають однаковий підхід до України, Росії та санкцій, але під час свого одноденного візиту прямо не підтвердив плани щодо "Північного потоку-2" і публічно не згадував його.

Теми: НімеччинаУкраїнаПівнічний потік-2Росія
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