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Є ризик підхопити одночасно ковід і грип – МОЗ

Вівторок, 8 лютого 2022, 10:53
Фото pixabay.com

Міністерство охорони здоров’я закликає українців дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже є ризик захворіти одночасно на Covid-19, грип чи ГРВІ.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 8 лютого

Пряма мова Ляшка: "Наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на Covid-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.

Окрім того, є ризик одночасно захворіти на Covid-19 і на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я".

Деталі: Ляшко розповів, що за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли більше 413 тисяч людей, з яких 40% – діти віком до 17 років.

Також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу.

Ляшко закликав українців слідкувати за своїм здоров’ям, залишатись вдома при перших симптомах вірусної інфекції та не займатись самолікуванням.

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Теми: МОЗкоронавірусгрип
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