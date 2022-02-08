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Є ризик підхопити одночасно ковід і грип – МОЗ

Вівторок, 8 лютого 2022, 09:53
Є ризик підхопити одночасно ковід і грип – МОЗ
Фото pixabay.com

Міністерство охорони здоров’я закликає українців дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже є ризик захворіти одночасно на Covid-19, грип чи ГРВІ.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 8 лютого

Пряма мова Ляшка: "Наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на Covid-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.

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Окрім того, є ризик одночасно захворіти на Covid-19 і на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я".

Деталі: Ляшко розповів, що за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли більше 413 тисяч людей, з яких 40% – діти віком до 17 років.

Також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу.

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Ляшко закликав українців слідкувати за своїм здоров’ям, залишатись вдома при перших симптомах вірусної інфекції та не займатись самолікуванням.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗкоронавірусгрип
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