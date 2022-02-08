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Путін пообіцяв Макрону поки не починати нових маневрів біля кордонів України – ЗМІ

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:19
Путін пообіцяв Макрону поки не починати нових маневрів біля кордонів України – ЗМІ
Путін на зустрічі з Макроном 7 лютого, фото Getty Images

Президент Росії Владімір Путін пообіцяв поки що не здійснювати нових військових ініціатив поблизу України.

Про це заявив французький чиновник після переговорів Путіна з французьким президентом Еммануелем Макроном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Російський лідер, за словами французького чиновника, також погодився з тим, що війська, які беруть участь у військових навчаннях на білоруській території поблизу кордонів України, будуть виведені після завершення цих військових маневрів.

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Сам Путін не згадував про такі поступки, коли виступав із ЗМІ після шестигодинних переговорів з Макроном у Кремлі ввечері в понеділок.

Французький чиновник сказав, що під час переговорів Макрон погодився "відкрити діалог зі стратегічних питань", але подробиці того, що може включати цей діалог, невідомі.

Французький чиновник зазначив, що під час переговорів було досягнуто домовленості про посилення дипломатії в рамках так званого Нормандського формату.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив тезу, яку неодноразово заперечувала українська влада – що проєкт закону  "Про засади державної політики перехідного періоду" знятий з розгляду ВР за домовленістю в рамках Нормандського формату, де цього вимагала Росія.

Теми: ПутінМакронУкраїнакордон
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