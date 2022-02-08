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Кулеба заявив про позитивні для України сигнали щодо "Північного потоку-2"

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:16
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про позитивні сигнали стосовно майбутнього газопроводу "Північний потік-2" у разі потенційного вторгнення РФ в Україну.

Про це він сказав у вівторок на спільному брифінгу з главами МЗС Австрії, Чехії та Словаччини, пише "Європейська правда".

"Для нас є позитивними сигнали про те, що в принципі існує консенсус зараз, про те, що, по-перше: не потрібно поспішати з сертифікацією "Північного потоку-2". А по-друге – що будь-яке нове військове втручання  Росії в Україну поставить хрест на цьому проєкті", – сказав міністр.

Нагадаємо, 7 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, після чого Байден заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Шольц сказав, що Сполучені Штати та Німеччина мають однаковий підхід до України, Росії та санкцій, але під час свого одноденного візиту прямо не підтвердив плани щодо "Північного потоку-2" і публічно не згадував його.

Водночас глава МЗС Франції заявляв, що санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну можуть бути спрямовані на газопровід "Північний потік-2".

Теми: Кулеба ДмитроРосіяПівнічний потік-2
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