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До Румунії прибули перші військові посилюючого контингенту США

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:39
До Румунії прибули перші військові посилюючого контингенту США
Васіле Динку фото з сайту antena3.ro

Понад 100 американських солдатів прибули до Румунії  - загалом весь контингент включає 1000 військових США, спрямованих до країни в рамках посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Румунії Васіле Динку, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.ro.

До Румунії фахівці, які готують приїзд інших військових, пояснив Васіле Динку.

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"Нас довго готували, з точки зору матеріально-технічного забезпечення. Це теж конкретна підготовка, яка триває. На цей момент, так би мовити, американці приїхали. Понад 100 американських солдатів уже прибули, спеціалісти, які готують це майбутнє розгортання військ, тому вони вже прибули до Румунії", – заявив міністр.

Він додав, що зараз разом з румунськими фахівцями з логістики американські солдати готуються до прибуття інших військ в країну.

"Це означає, що прибуття решти військ не займе багато часу", — сказав Динку.

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати заявили минулого тижня, що направлять майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу від можливого поширення кризи через зосередження російських військ поблизу України. При цьому до Румунії будуть переміщені 1000 американських військових, які вже перебувають у Європі.

Теми: НАТОСШАРумунія
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