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Українець увійшов у топ-20 індивідуальної гонки на Олімпіаді-2022

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:47
dmytro Pidruchnyi, getty images

Українець Дмитро Підручний посів 18-е місце на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні у чоловічій індивідуальній гонці. У нього було три промахи.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Чоловіча збірна України з біатлону виставила на індивідуальну гонку найсильніший склад. Розпочати гонку у складі українців мав Дмитро Підручний та Артем Прима. Закривати її мали дебютанти Олімпійських ігор Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Підручний розпочинав гонку у топ-3. Він закрив усі п'ять мішеней, вийшовши із відставанням у десять секунд від проміжного лідера Кантена Фійона-Майє.

Проте українець заробив штрафну хвилину на другому вогневому рубежі, не закривши одну мішень, а на третій і четвертій стрільбі лідер збірної України заробив ще по хвилині штрафу.

18 місце – найкращий результат у його кар'єрі на рівні Кубків та чемпіонатів світу, а також Олімпіад. 

Прима став другим найкращим українцем в індивідуальній гонці. Але під час гонки заробив чотири хвилини штрафу на вогневих рубежах і не потрапив у топ-30.

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Втратив шанси на топ-30 і Антон Дудченко. Вже на першій стрільбі дебютант Олімпіади заробив хвилину штрафу, вибувши з боротьби за високі місця. Ще одну хибу Дудченко зробив на третьому вогневому рубежі.

Цимбал ще на першому вогневому рубежі заробив три хвилини штрафу.

Олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці став француз Кантен Фійон-Майє. На фініші він випередив білоруса Антона Смольського на 15 секунд, маючи дві хвилини штрафу. У топ-3 норвежець Йоганнес Бьо.

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Теми: Олімпіадаспортукраїнці
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