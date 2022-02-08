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У МЗС заперечили дані CNN про політичний мотив скасування зустрічі Зеленського і глави МЗС Німеччини

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:25

У МЗС України заявили, що твердження про те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та глави МЗС Німеччини Анналени Бербок не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він повторив пояснення, яке публічно навела Анналена Бербок, що зустріч скасували через зміни у графіках обох сторін.

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"Велика кількість іноземних гостей зараз відвідує Україну, аби продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно відбувається багато телефонних розмов та інших контактів. Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що "жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини". 

Речник нагадав, що під час минулого візиту німецької міністерки 17 січня Зеленський провів з нею зустріч. 

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Американський телеканал CNN повідомив із посиланням на джерело в українському уряді, що зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського 7 лютого було скасовано через її відмову прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевняв, що ніяких проблем із зустріччю немає, і в жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал.

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