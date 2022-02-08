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Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Вівторок, 8 лютого 2022, 14:07
Яхта Путіна. Фото dpa

Розкішна яхта Graceful, яка належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому перебувала до цього кілька місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bild.

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією", – зазначає видання.

Яхта вийшла з порту Гамбурга в понеділок на світанку.

82-метрова яхта була побудована в 2014 році за майже 87 мільйонів євро. Вона перебувала у Гамбурзі кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.

Bild зазначає, що інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга лише днем ​​раніше оприлюднила кільська щоденна газета Kieler Nachrichten.

Через 13 годин розкішна яхта вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.

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Росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати, наголошує Bild, нагадуючи, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну. Тим, хто в Кремлі і навколо нього, не буде де сховатися, заявила Трасс.

Як зазначають німецькі ЗМІ, той факт, що яхти приватних клієнтів іноді кидають якір у доках верфі Blohm + Voss у порту Гамбурга, не є чимось особливим. Тим не менш, порт Гамбурга надав яхті Путіна особливе місце:  поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

Гігантська біла яхта Путіна була пришвартована у порту Гамбурга у вересні 2021 року. Перед цим вона нібито була розміщена в Чорному морі, коли Путін приймав на борту самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Теми: ПутінНімеччинатранспорт
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