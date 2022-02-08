Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ
Розкішна яхта Graceful, яка належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому перебувала до цього кілька місяців.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bild.
"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією", – зазначає видання.
Яхта вийшла з порту Гамбурга в понеділок на світанку.
82-метрова яхта була побудована в 2014 році за майже 87 мільйонів євро. Вона перебувала у Гамбурзі кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.
Bild зазначає, що інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга лише днем раніше оприлюднила кільська щоденна газета Kieler Nachrichten.
Через 13 годин розкішна яхта вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.
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Росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати, наголошує Bild, нагадуючи, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну. Тим, хто в Кремлі і навколо нього, не буде де сховатися, заявила Трасс.
Як зазначають німецькі ЗМІ, той факт, що яхти приватних клієнтів іноді кидають якір у доках верфі Blohm + Voss у порту Гамбурга, не є чимось особливим. Тим не менш, порт Гамбурга надав яхті Путіна особливе місце: поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.
Гігантська біла яхта Путіна була пришвартована у порту Гамбурга у вересні 2021 року. Перед цим вона нібито була розміщена в Чорному морі, коли Путін приймав на борту самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.