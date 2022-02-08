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Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Вівторок, 8 лютого 2022, 13:07
Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро евакуювали з порту Гамбурга – ЗМІ
Яхта Путіна. Фото dpa

Розкішна яхта Graceful, яка належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому перебувала до цього кілька місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bild.

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією", – зазначає видання.

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Яхта вийшла з порту Гамбурга в понеділок на світанку.

82-метрова яхта була побудована в 2014 році за майже 87 мільйонів євро. Вона перебувала у Гамбурзі кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.

Bild зазначає, що інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга лише днем ​​раніше оприлюднила кільська щоденна газета Kieler Nachrichten.

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Через 13 годин розкішна яхта вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.

Росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати, наголошує Bild, нагадуючи, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну. Тим, хто в Кремлі і навколо нього, не буде де сховатися, заявила Трасс.

Як зазначають німецькі ЗМІ, той факт, що яхти приватних клієнтів іноді кидають якір у доках верфі Blohm + Voss у порту Гамбурга, не є чимось особливим. Тим не менш, порт Гамбурга надав яхті Путіна особливе місце:  поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

Гігантська біла яхта Путіна була пришвартована у порту Гамбурга у вересні 2021 року. Перед цим вона нібито була розміщена в Чорному морі, коли Путін приймав на борту самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Теми: ПутінНімеччинатранспорт
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