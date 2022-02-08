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Зеленський змінив посла у Польщі

Вівторок, 8 лютого 2022, 13:24
Зеленський змінив посла у Польщі
Василь Зварич. фото з Facebook дипломата

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Польщі Андрія Дещицю та призначив замість нього Василя Зварича.

Про це йдеться в оприлюднених на сайті ОП указах глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Дещиця був призначено послом у Польщі у 2014 році, до цього він кілька місяців, які припали на анексію Криму та початок війни на Донбасі, був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

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Варто зазначити, час роботи Андрія Дещиці на посаді посла є доволі тривалим. Один із ключових принципів дипломатії є принцип ротації, за яким посол працює кілька років, після чого його або відкликають додому, у столицю, або ж переводять у іншу країну.  

Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ. Він також був радником-посланником посольства України в Польщі.

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Теми: МЗСПольща
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