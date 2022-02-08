Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський змінив посла у Польщі

Вівторок, 8 лютого 2022, 14:24
Василь Зварич. фото з Facebook дипломата

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Польщі Андрія Дещицю та призначив замість нього Василя Зварича.

Про це йдеться в оприлюднених на сайті ОП указах глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Дещиця був призначено послом у Польщі у 2014 році, до цього він кілька місяців, які припали на анексію Криму та початок війни на Донбасі, був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

Варто зазначити, час роботи Андрія Дещиці на посаді посла є доволі тривалим. Один із ключових принципів дипломатії є принцип ротації, за яким посол працює кілька років, після чого його або відкликають додому, у столицю, або ж переводять у іншу країну.  

Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ. Він також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Теми: МЗСПольща
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
МЗС
МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає "сепаратистів"
Прем'єр Чехії обговорив з послом України ситуацію на українсько-російському кордоні
МЗС вимагає від Путіна скасувати доручення щодо соцвиплат мешканцям ОРДЛО
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...